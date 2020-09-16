فاروق حسني: استمتعت بأعمال «كنوز متاحفنا» وشعرت بالزهو

أبدى الفنان فاروق حسني، وزيرة الثقافة الأسبق، إعجابه بالأعمال الفنية المعروضة في معرض "كنوز متاحفنا 5" خلال جولته اليوم بقصر عائشة فهمي بالزمالك.وقال "حسني" في بيان صحفي: "استمتعت بمشاهدة الأعمال الرائعة لكبار فناني العالم شاعرًا بالزهو والفخار لما تمتلكه مصر من عيون الفن العالمي وكنوز براقة مبهرة.. كما سعدت بسيناريو عرض هذه الأعمال والذي عكس قيمتها وأبرز أهميتها مستغلا القيمة الأثرية لهذا القصر".وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أمس، معرض كنوز متاحفنا الفنية 5 بعنوان "مختارات من الفن الأوروبي" ورافقها الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وداليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، بمجمع الفنون قصر عائشة فهمي بالزمالك، ويستمر المعرض حتى يوم السبت 31 أكتوبر 2020.