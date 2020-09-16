«ما المسرح».. كتاب جديد للراحل حسن عطية عن سلسلة ما

ضمن «سلسلة ما» التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، كتاب "ما المسرح" للناقد المسرحي الراحل الدكتور حسن عطية.ويعرض الكتاب للتعريف بالمَسرح والمسرحية والحبكة الدرامية، كما يتناول مفهوم المحاكاة ومفهوم البطل التراجيدي والتطهير، ثم يحدثنا عن الكاتب الدرامي صاحب النص للعرض المسرحي، مستعرضًا تاريخ المسرح المصري بدءًا من نص صدق الإخاء 1894 كأول نص درامي مصري خالص ومرورًا بأعمال محمد تيمور وتوفيق الحكيم ومرحلة ما بعد ثورة يوليو 1952 وكتاب الستينيات وأعمالهم المسرحية مثل المحروسة والسّبنسة وكوبرى الناموس وغيرها لسعد الدين وهبة.كما تحدث عن صلاح عبدالصبور، وجيل السبعينات وحتى التسعينات وجيل العقدين الأولين من القرن الحالى، حتى المسرح التجريبى ومسرح الصورة.