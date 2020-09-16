9 أكتوبر.. أنغام تطرب جمهورها على مسرح المنارة

اتفقت الفنانة أنغام رسميًا على إحياء حفل غنائي ضخم في مصر، وتحديدًا على مسرح المنارة، بحسب ما ذكرت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».ونشرت أنغام صورة من بوستر الحفل مصحوبة بتعليق قالت فيه:"بعد غياب الحفل الأول لأنغام على مسرح المنارة - القاهرة الجديدة يوم التاسع من أكتوبر المقبل في التاسعة مساءً".وكشفت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن 4 فنانين مصريين سيُشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، حيث نشرت بوسترات لمُواعيد حفلات النجوم عمرو دياب ومحمد حماقي وأنغام وتامر عاشور.