رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

9 أكتوبر.. أنغام تطرب جمهورها على مسرح المنارة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:31 م
أنغام
أنغام
محمد مجدي
طباعة
اتفقت الفنانة أنغام رسميًا على إحياء حفل غنائي ضخم في مصر، وتحديدًا على مسرح المنارة، بحسب ما ذكرت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشرت أنغام صورة من بوستر الحفل مصحوبة بتعليق قالت فيه:"بعد غياب الحفل الأول لأنغام على مسرح المنارة - القاهرة الجديدة يوم التاسع من أكتوبر المقبل في التاسعة مساءً".

وكشفت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن 4 فنانين مصريين سيُشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، حيث نشرت بوسترات لمُواعيد حفلات النجوم عمرو دياب ومحمد حماقي وأنغام وتامر عاشور.

موضوعات متعلقة

النيابة تقرر حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة على ذمة التحريات

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

بيان إبراهيم منير يكشف انشقاقات الجماعة.. والشباب: «راجل خرونج»

السيسي لقوى الشر: «كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا»

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

النيابة تقرر حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة على ذمة التحريات

وفاة محمد زعزع منتج «فرقة ناجي عطا الله»

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

المرحلة الثالثة.. موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2020

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«كنت أحلم برؤيته مقتولا».. كواليس حياة فرج فودة ترويها ابنته وزوجته

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«مات منتحرًا».. وقائع مثيرة في حياة الكومبارس عبدالمنعم إسماعيل

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

دراسة: إناث «القرش» أضخم أسماك الأرض

نيبال تستقبل أول مجموعة من متسلقي الجبال منذ تفشي كورونا

مزاد على هيكل عظمي لتيرانوصور في نيويورك وتوقعات بسعر قياسي

ما هو تردد قناة مصر التعليمية الإعدادية وجميع المراحل

مقالات الرأي
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
د. محمد عفيفي
في ذكرى الثورة العرابية
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تدشن سلسلة ندوات ثقافية (صور)

عروض فنية متنوعة بقناة الثقافة على «يوتيوب»

«قطط وافدة».. كتاب يتناول العوامل المؤثرة في العلاقة بين الوافد والمواطن

«هؤلاء هم الإخوان» كتاب يفضح جرائم الجماعة الإرهابية