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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «تضامن الغربية» تتفقد دار رعاية المسنين بطنطا (صور)

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:39 م
تضامن الغربية
تضامن الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقدت أمانى خالد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، برفقتها الدكتور خالد أبوالمجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة مواطن بلا مأوى بالغربية، دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والعجزة بطنطا، وتحدثت وكيل الوزارة مع كافة النزلاء عن مستوى الخدمات المقدمة لهم وعن الوجبات وتنوعها والالتزام ببرنامج الغذاء المقدم لهم.

وأشاد جميع النزلاء بحسن التعامل من كافة العاملين بالمؤسسة، كما تفقدت المطبخ ومخزن التغذية والحمامات للتأكد من نظافة المكان.

وأنهت زيارتها بالاطمئنان على آخر حالة تم إدخالها وتحدثت معها، وقدمت الشكر لكل القائمين على العمل بهذه المؤسسة وأوصتهم بحسن رعاية النزلاء من أهالينا وأن ثواب ما يقومون به من عمل جزاؤه كبير عند الله.

جدير بالذكر أن مؤسسة المسنين والعجزة هى المؤسسة الوحيدة بالمحافظة المجانية، والتى يتم إلحاق المواطنين بلا مأوى بها والتى تترأسها جمعية الدفاع الاجتماعى بالغربية.

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