الإنقاذ النهري يواصل البحث عن جثة طالب غرق في النيل (صور)

يواصل رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة، والأهالي البحث عن جثة طالب نزل للسباحة في نهر النيل ولقي مصرعه غرقًا، بمنطقة الصف بجنوب الجيزة.كانت شرطة مركز الصف تلقت بلاغًا من الأهالي بغرق طالب بنهر النيل، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، واستمعت إلى أقوال شهود عيان وتبين أن المتوفى يُدعَى «معتز حليم منير» طالب، تم إخطار رجال الإنقاذ النهرى بمديرية الأمن للبحث على جثة الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.