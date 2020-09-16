وزيرة الثقافة تدشن سلسلة ندوات ثقافية (صور)

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، خوسيه أوكتابيو تريب، سفير المكسيك في القاهرة، والسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية قبل تدشين فعاليات سلسلة ندوات علاقات ثقافية التى تقام بالتعاون بين قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي والتى بدأت بأمسية للاحتفال بالعيد الوطني للمكسيك.قالت عبد الدايم إن سلسلة ندوات علاقات ثقافية تأتي في إطار مبادرة الثقافة بين ايديك لاستمرار الرسالة التنويرية للثقافة المصرية، مضيفة أنها تعد نموذجًا مميزًا للشراكة والتعاون بين مؤسسات الدولة الوطنية باعتبارها تتم، بالتنسيق بين وزارتي الثقافة والخارجية، مؤكّدة أنها تهدف إلى توطيد أواصر الصداقة بين مصر ومختلف الدول إلى جانب إلقاء الضوء على فعاليات التواصل الإبداعي مع شعوب العالم.ووجهت وزيرة الثقافة التهنئة إلى سفير المكسيك بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني وأهدته مجموعة من إصدارات الوزارة باللغتين الإنجليزية والإسبانية منها كتاب كنوز متاحفنا والمخطوطات الفارسية.