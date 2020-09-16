تفاصيل 5 رسائل إيجابية في اجتماع وزير قطاع الأعمال والمستثمرين

كشف الدكتور محمد شُعير، العضو المنتدب للشؤون التجارية السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد عن 5 رسائل إيجابية في لقاء وزير قطاع الأعمال العام مع المستثمرين.أضاف شعير، لـ«الدستور»، أن الرسالة تتمثل في رغبة الحكومة الجادة في التعاون مع القطاع الخاص،لافتًا إلى أن الرسالة الثانية تتمثل في توفير التمويل اللازم للمشروعات المتعثرة عبر التعاون مع القطاع الخاص المحلي كأحد موارد التمويل.وأوضح أن الرسالة الثالثة تتمثل في اكتساب الخبرات الإدارية اللازمة من القطاع الخاص، مؤكدًا أن الرسالة الثالثة هى توجه الحكومة لتوسيع قاعدة إدارة القطاع الخاص لمشروعات الحكومة في إطار العمل على زيادة الأرباح في المشروعات المشتركة من الجانبين.وأوضح شعير أن الرسالة الرابعة هى توفير الفرص الاستثمارية للقطاع المحلي والعمل على جذبه نحو مشروعات الحكومة، لافتًا إلى أن الرسالة الخامسة هي تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة عبر التعاون مع القطاع الخاص فيها خاصة محفظة الأراضي المملوكة للشركات.