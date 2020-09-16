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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«اليابانية الأرثوذكسية» تحتفل بالذكرى الـ150 لتأسيسها و50 عامًا من الاستقلال

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:02 م
اليابانية الأرثوذكسية
اليابانية الأرثوذكسية
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة اليابانية بالذكرى المائة والخمسين لتأسيسها، والذكرى الخمسين ككنيسة مستقلة ضمن بطريركية موسكو، والذكرى الخمسين لتكريم القديس نيكولاي الذي وصل إلى اليابان عام 1861 ككاهن الكنيسة في السفارة الروسية، وفي غضون 10 سنوات كان قد نشر الإيمان الأرثوذكسي بما يكفي لتأسيس كنيسة جديد، الإرسالية الروحية اليابانية.

في يوم السبت 12 سبتمبر 2020 تم الاحتفال بالسهرانية طوال الليل في كاتدرائية القيامة المقدسة في طوكيو (المعروفة في اليابان باسم Nikolai-do تكريما للقديس نيكولاي) من قبل نيافة رئيس أساقفة Sendai المطران سيرافيم مع رجال الدين في الكاتدرائية.

في صباح اليوم التالي، المتروبوليت دانيال والأبوت سيرافيم احتفلا بالقداس الإلهي في الكاتدرائية مع إكليروس من جميع أنحاء اليابان، وبسبب إجراءات فيروس كورونا التقييدية، كان حوالي 70 شخصًا حاضرين في الكنيسة.

تعتبر الذكرى السنوية للكنيسة اليابانية مصدر إلهام للمؤمنين في كل من اليابان وروسيا، وبالتالي كان صاحب الغبطة كيريل بطريرك موسكو وكل روسيا سعيدًا بقبول الدعوة لزيارة اليابان للاحتفال، كما كتب، على الرغم من أن القيود الوبائية، للأسف، أجبرت على التأجيل.

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