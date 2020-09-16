«صرف القاهرة» تدفع بمعداتها لإصلاح خط الماء الرئيسي بالأوتوستراد

أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، حدوث سدد بخط الصرف الصحى الرئيسى قطر ١٨٠٠ مم، ما أدى إلى تواجد تجمعات مياه كبيرة بطريق الأوتوستراد، بمنطقة منشية ناصر؛ نتيجة إلقاء مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب.وأكدت الشركة لـ"الدستور"، ردا على ما نشر صور لتكدسات المياه على طريق الأتوستراد، أنه تم الدفع بمعدات الشركة في الموقع، والتي تقدر بحوالي (30 شفاط - وبدلات محمولة)، والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجار سحب المياه.وأوضحت الشركة، أن الأمر استوجب معه التنسيق مع شركة مياه الشرب لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى.