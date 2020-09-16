دفاع محمد رمضان يطلب استدعاء الطيار أبواليسر للاستماع لأقواله

استمعت محكمة جنح مستأنف الدقي، لدفاع الفنان محمد رمضان خلال جلسة الاستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة، على خلفية اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر.وطالب دفاع "رمضان"، استدعاء المدعي بالحق المدني، لمناقشته في أمور جوهرية، لإثبات استحالة وقوع الواقعة كما رواها المجني عليه، وتجهيز القاعة بالمساعدات الفنية على نفقة المتهم.كما قال دفاع الفنان، إن المدعي بالحق المدني أقام دعوات بأن المتهم أثناء تواجده في افتتاح القناة الأولى، قال إنه يمتلك فيديو إذا قام بإذاعته سيعتذر الجموع له، بل سيتم تقديم الطيار للمحاكمة الجنائية.كان المحامى مجدى حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.كانت أصدرت محكمة جنح الدقي، حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".وتقدم بالاستئناف أحمد الجندى المحامي وكيل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الدقي.