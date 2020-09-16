حميد الشاعري يطرح «أنا بابا» بعد غياب 14 عامًا (فيديو)

طرح الفنان حميد الشاعري أول أغنيات ألبومه "أنا بابا"، التي تحمل نفس اسم ألبومه الجديد، وذلك عبر قناة شركة كامب على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»."أنا بابا" كلمات الشاعر محمد البوغة، ألحَان مديح محسن، توزيع أمين نبيل محمد، هندسة صوت أحمد جودة، وجيتار باسم سعيد.تقول كلمات الأغنية البرومو: "على مين دا أنا بابا.. ما خلاص بطلنا طيابة، روح يالا بئا شوف حالك يالا وأشوف وشك على خير، ياما قدرناك يا حبيبى والتقدير خسّرنا كتير.. مفيش كده فى الدنيا".ويعود الشاعري من خلال الألبوم للساحة الغنائية بعد غياب 14 عامًا منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" الذي تم إصداره عام 2006.