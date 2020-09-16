المصريين الأحرار ببورسعيد يناقش التصالح في مخالفات البناء بقرية أم خلف

عقد حزب "المصريين الأحرار" أمانة بورسعيد، مؤتمرًا جماهيريًا بقرية أم خلف بجنوب بورسعيد، بحضور محمد صفا أمين الحزب بمحافظة بورسعيد، والدكتورة جيهان جاد أمينة المرأة، وإبراهيم العشري القيادي بأمانة بورسعيد بحضور أعضاء الحزب ولفيف جماهيري من أبناء قرية أم خلف.وجاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ضمن خطة التواصل مع المواطنين والمساهمة في رفع درجة الوعي والسياسي، ودعم مجهودات الدولة وخاصة في ملف قانون التصالح في مخالفات البناء وحث المواطنين ومساعدتهم على تقنين أوضاعهم، وإجراء التصالح في المخالفات. وأدارت اللقاء آية فايد مساعد مسؤول لجنة الإعلام.وأكد محمد صفا في كلمته بدعم مجهودات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبضرورة الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والسعي للتصالح في مخالفات البناء، وأكد على ضرورة الاعتراف بأم خلف والقرى المجاورة كقرى وليس أحياء لأن ذلك هو الواقع، مؤكدًا أن في تقنين الأوضاع المصلحة الأولى لكل المواطنين وللدولة على حد سواء.وقالت دكتورة جيهان جاد أمينة المرأة بالأمانة، إن المرأة تمثل رمانة الميزان في الحياة السياسية والداعم الأول لملفات التنمية المستدامة وأن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المرأة بقرى بورسعيد ملف هام من أجل المستقبل.وأكدت على أهمية المشاركة في السباق الانتخابي بوعي واختيار المرشح الذي يحقق طموحاتهم في التنمية والتطوير في كافة المجالات.كما أكدت همت مصطفي مسؤول لجنة العلاقات العامة، أن التعليم هو اللبنة الأولى لتنمية وتطوير جنوب بورسعيد، وتابعت تلقي بعض الشكاوي من المواطنين بخصوص نقص الكوادر التربوية والمهنية بمدارس قرى جنوب بورسعيد.وقال حسن الرمال مسؤول لجنة خدمة المواطنين بقطاع مدن القناة، إن اللجنة تهدف لخدمة كل المواطنين على حد السواء لمساعدتهم وبخاصة كبار السن، وتابع رصد بعض المشكلات التي تقدم بها المواطنين.وشدد محمد الأباصيري مسؤول قطاع الجنوب بالحزب، على ضرورة التكاتف من أجل المصلحة العليا للمواطن ولكي يحقق جنوب بورسعيد التنمية المستدامة لأبنائه.وتابعت لجنة الإعلام والمرأة والعلاقات العامة تلقي استفسارات المواطنين ورصد مشكلاتهم وفتح باب المناقشة.