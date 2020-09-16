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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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د. محمد عفيفي

في ذكرى الثورة العرابية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:59 م
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مرت علينا منذ أيام ذكرى الثورة العرابية، في 9 سبتمبر 1881، وهي من اللحظات الهامة والمفصلية في تاريخنا الحديث، ثورة رفعت الشعار الخالد "مصر للمصريين"، ثورة كان مطلبها العدل والدستور. تخيلوا معي ماذا لو نجحت الثورة العرابية؟ ماذا ستصبح مصر آنذاك، مصر للمصريين، ودولة ذات دستور؟ بل ماذا سيكون عليه الشرق بأكمله؟ ستصبح مصر وثورتها نموذجًا يُحتذى به في شتى البقاع.
ومن نافلة القول أن إلصاق صفة "العرابية" بالثورة هي محاولة من أعدائها لحصرها في شخص عرابي، إلى درجة أن بعض هؤلاء أطلق عليها "هوجة عرابي"، وأن عرابي أهاج القطر المصري كله، وكان سببًا في الاحتلال البريطاني عام 1882. وكان عرابي واعيًا لذلك كله؛ إذ رفض في مذكراته إطلاق اسم الثورة العرابية، وأشار إليها بقوله "النهضة المصرية المُسماة بالثورة العرابية".
ومن النقاط المثيرة حول الثورة العرابية شيوع مقولة أن الثورة لم تحظ بالاهتمام بالدراسة أو الكتابة عنها باحترام إلا بعد ثورة 23 يوليو 1952، وأن كل الكتابات السابقة على ثورة يوليو كالت التُهم لعرابي، وأدانت الثورة العرابية ونظرت إليها على أنها السبب الرئيس لمجئ الاحتلال البريطاني. وهذه المقولة الشائعة خطيرة ومن المقولات النمطية في العقل الجمعي المصري للأسف، ونعتقد أنها شاعت في محاولة للربط بين الطابع العسكري لكلا الثورتين، الثورة العرابية وثورة يوليو.
والحق أن هناك العديد من الدراسات العميقة والمُنصِفة للثورة العرابية كُتِبَت قبل ثورة يوليو بسنواتٍ طويلة، لعل أهمها على الإطلاق كتابات محمد صبري وأيضًا محمود الخفيف، سنستعرض هنا ما كتبه محمد صبري في هذا الشأن.
يعتبر محمد صبري، الذي عُرف بالسوربوني نظرًا لدراسته بجامعة السوربون في باريس، من أهم المؤرخين المصريين، بل من عُمَد الدراسات التاريخية والأرشيفية في الجامعة المصرية، وله دراسة أخرى شديدة الأهمية عن ثورة 1919.
ومنذ عشرينات القرن الماضي كتب صبري عدة مقالات مستفيضة في الصحافة المصرية حول الثورة العرابية، ويصف صبري الثورة العرابية بأنها:
"ثورة وطنية مصرية ترجع أسبابها إلى الظلم الذي ساد البلاد في أيام إسماعيل، وإلى تدخل انجلترا وفرنسا في فروع الإدارة المصرية".
ويُثني صبري على محمود سامي البارودي- رئيس الوزراء إبان الثورة- ويصفه بأنه كان زعيم التيار المعتدل للثورة، ويذكر صبري القصيدة التي نظمها البارودي بمناسبة اعتلاء توفيق الخديوية مكان أبيه إسماعيل، وكيف طالب البارودي فيها الخديو الجديد بعودة مجلس النواب، وزيادة عدد الجيش المصري وتسليحه، وهي شعارات الثورة آنذاك، كما يذكر شهادة عرابي عن البارودي أنه عُرِف عنه "الميل إلى العدل والدستور".
ورغم انتقاد صبري لعرابي بعض الشيء ووصفه بأنه كان زعيم الجناح الراديكالي في الثورة، إلا أنه وبإنصافٍ شديد يوجز تاريخ عرابي ودوره الوطني قائلاً:
"حسب عرابي باشا أو أحمد عرابي المصري، كما كان هو يسمي نفسه اعتزازًا بجنسيته، أنه زعيم أول ثورة قامت في مصر والشرق في سبيل تحقيق فكرة سامية، هي أبهى ما تزدان به الإنسانية في عصورها الحديثة، فكرة الكرامة الذاتية والعدل والحرية والمساواة".

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