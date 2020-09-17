رئيس مجلس النواب العراقي يصل الكويت

وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء، إلى الكويت في زيارة رسمية للبلاد.وذكر بيان نيابي أنه كان في استقباله نظيره الكويتي مرزوق الغانم، مضيفًا أن رئيس المجلس سيلتقي عددًا من المسئولين الكويتيين؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.