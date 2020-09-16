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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر للطيران تمنح مولودة على طائرتها تذكرة سفر مدى الحياة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:10 م
مولودة علي طائرة
مولودة علي طائرة مصر للطيران
فاتن غلا - محمود السعدي
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هنأ الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الراكبة هيام نصر ناجي دعبان، يمنية الجنسية، ٣٨ عاما، على سلامتها ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة، والتي أنجبتها على متن الطائرة أثناء رحلة مصر للطيران المتجهة أمس من القاهرة إلى لندن.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأنه من دواعي سرورنا أن نستقبل عميلة جديدة لمصر للطيران تصل إلى الدنيا على متن طائرتنا، كما يسعدنا أن نقدم لها هدية تذكارية احتفالا مع أسرتها بهذه المناسبة وهي منحها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة على رحلات ميونيخ، وقدم الشكر لطاقم الرحلة وجميع الركاب لتعاملهم الاحترافي مع هذه الحالة والظرف الاستثنائي.

وكان قائد طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS777 المتجهة من القاهرة إلى لندن أمس قرر الهبوط اضطراريا فى مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقى بلاغا من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها آلام الوضع، وذلك أثناء مرور الطائرة عبر الأجواء الألمانية، فطلب الهبوط الاضطراري، لكن الراكبة كان قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة فى مطار ميونخ.

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