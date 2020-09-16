«أبوشقة» ينفي صحة أسماء مرشحي الوفد بقائمة «من أجل مصر»

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه لا صحة مطلقا لما يتردد من شائعات بأسماء المرشحين على قائمة الوفد فى الائتلاف الانتخابي "من أجل مصر"، سواء بالنسبة للمرشحين فيها من الرجال أو المرأة، وما يتردد من شائعات بأسماء محددة، الهدف منها إثارة البلبلة والفتنة بما يهدد كيان الحزب.ودعا "أبوشقة" في بيان له صدر منذ قليل، جموع أعضاء الوفد إلى الالتزام كعادتهم بالحكمة وتغليب المصلحة العامة على أى مصالح شخصية ضيقة، حفاظا على الوفد وتاريخه.