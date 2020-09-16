رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تحذر من تزايد إصابات كورونا مع اقتراب الشتاء

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:28 م
الدكتور تادروس ادهانوم
الدكتور تادروس ادهانوم
وكالات
طباعة
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ينتشر بوتيرة مزعجة في بعض أجزاء نصف الكرة الشمالي مع اقتراب حلول موسم إنفلونزا الشتاء خلال عدة شهور.

وقالت ماريا فان كيركوف أحد المسؤولين عن مواجهة كوفيد-19 في منظمة الصحة خلال بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بدأنا نرى اتجاهات مقلقة في بعض الدول".

وأضافت: "نرى زيادة في عدد من يدخلون المستشفيات ومن هم في وحدات العناية المركزة خاصة في إسبانيا وفرنسا والجبل الأسود وأوكرانيا وبعض الولايات الأمريكية. وهذا أمر مقلق لأن موسم الإنفلونزا لم يحن بعد".

وقالت فان كيركوف، إن أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفى وأعمارهم تتراوح بين 15 و49 عاما تتزايد في دول عديدة.

ونصح مايك رايان أكبر خبير للطوارئ في المنظمة من هم معرضون بشدة للإصابة بكوفيد-19 بالحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا.

موضوعات متعلقة

«المركزى» يقرر استمرار إلغاء رسوم وعمولات السحب النقدى

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

بيان إبراهيم منير يكشف انشقاقات الجماعة.. والشباب: «راجل خرونج»

خاص.. سر رحيل كارتيرون عن الزمالك ورسالته الأخيرة

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

النيابة تقرر حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة على ذمة التحريات

وفاة محمد زعزع منتج «فرقة ناجي عطا الله»

تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ماهي الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب

المرحلة الثالثة.. موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2020

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«كنت أحلم برؤيته مقتولا».. كواليس حياة فرج فودة ترويها ابنته وزوجته

«كان والده يقبل يده».. كيف افترى أنيس منصور على الرئيس جمال عبد الناصر؟

«مات منتحرًا».. وقائع مثيرة في حياة الكومبارس عبدالمنعم إسماعيل

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

نجم الساعة

تاريخ أسود.. جرائم نفذّتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين

منوعات

دراسة: إناث «القرش» أضخم أسماك الأرض

نيبال تستقبل أول مجموعة من متسلقي الجبال منذ تفشي كورونا

مزاد على هيكل عظمي لتيرانوصور في نيويورك وتوقعات بسعر قياسي

ما هو تردد قناة مصر التعليمية الإعدادية وجميع المراحل

مقالات الرأي
جلال حمام
هذه كلمتي.. واحتكم لعقلك
د. محمد عفيفي
في ذكرى الثورة العرابية
خالد عكاشة
كيف يدير الإخوان نشاط التنظيم فى أوروبا؟
ماجد حبته
كاذبون.. أُجَراء.. برخصة
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تدشن سلسلة ندوات ثقافية (صور)

عروض فنية متنوعة بقناة الثقافة على «يوتيوب»

«قطط وافدة».. كتاب يتناول العوامل المؤثرة في العلاقة بين الوافد والمواطن

«هؤلاء هم الإخوان» كتاب يفضح جرائم الجماعة الإرهابية