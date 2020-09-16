موسكو تتهم أمريكا بالتحريض على ثورة في روسيا البيضاء

اتهمت روسيا اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بمحاولة التحريض على ثورة في روسيا البيضاء، حيث أرسلت وزير دفاعها لإجراء محادثات بشأن الروابط العسكرية، في إشارة على تزايد دعم موسكو للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.كانت احتجاجات حاشدة تفجرت منذ إجراء انتخابات يوم التاسع من أغسطس، وانتشار مزاعم بحدوث تلاعب وشكلت أكبر تهديد حتى الآن للوكاشينكو، وأصبح دعم الكرملين حيويا لفرصة في تمديد فترة حكمه المستمر منذ 26 عاما.واتهم سيرجي ناريشكين رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي اليوم الأربعاء واشنطن بالعمل من وراء الستار للتحريض على انقلاب يطيح بلوكاشينكو.ونقلت عنه وكالة الإعلام الروسية قوله "نحن نتحدث بالأساس عن محاولة مكشوفة لتنظيم "ثورة ملونة" أخرى وانقلاب مناهض للدستور أهدافه وغاياته لا علاقة لها بمصالح مواطني روسيا البيضاء".واتهم واشنطن بتمويل مدونين مناهضين للحكومة وتدريب نشطاء عن طريق منظمات غير حكومية.وطالما ألقت روسيا المسئولية على الغرب في ثورات مثل الثورة الوردية في جورجيا عام 2003، والثورة البرتقالية في أوكرانيا في 2003-2004.وسافر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى مينسك اليوم لإجراء محادثات مع لوكاشينكو الذي قال إنه طلب من بوتين إمداد روسيا البيضاء بأسلحة مختلفة لم يحدد أنواعها.