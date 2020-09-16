اقتراب إصابات كورونا في الجزائر لـ49 ألفًا
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:59 م
وكالاتطباعة
رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الأربعاء، 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتراجع 6 إصابات عن حصيلة يوم أمس، ليصبح الإجمالي 48 ألفا و.966
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، عن تسجيل 13 وفاة جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليبلغ بذلك مجموع الوفيات.1645
كما أشار إلى تسجيل 159 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عديد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 34 ألفا و.517 بينما يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، عن تسجيل 13 وفاة جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليبلغ بذلك مجموع الوفيات.1645
كما أشار إلى تسجيل 159 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عديد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 34 ألفا و.517 بينما يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.