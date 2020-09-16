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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:02 م
تهريب كمية من الهواتف
تهريب كمية من الهواتف المحمولة
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى برئاسة سامي عبدالعزيز من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة ركاب طائرة الإماراتية القادمة من الإمارات اشتبه محمود سعيد جوهر رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصرى، أثناء محاولته الخروج من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول لارتباكه وقصر مدة سفره، حيث بلغت 3 أيام.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل في حقائبه ما يستحق عنه رسوما جمركية أجاب بالنفي، وبوضع حقيبته على جهاز الفحص بالأشعة لم يتبين وجود شيء مخالف بها.

إلا أنه تلاحظ لسامي عبدالعزيز مدير إدارة الجمرك أن مظهر الراكب العام وملابسه وخطواته في وضع غير طبيعي، فكلف لجنة من كل من أحمد بسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتفتيش الراكب ذاتيا، فتبين وجود 31 هاتف آيفون مخبأين أسفل ملابس الراكب بلصقهم علي جسمه.

قرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مبنى الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.
تهريب كمية من الهواتف المحمولة
تهريب كمية من الهواتف المحمولة
تهريب كمية من الهواتف المحمولة
تهريب كمية من الهواتف المحمولة

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