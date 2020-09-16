تسجيل 4 أغنيات.. القصة الكاملة في أزمة بهاء سلطان ونصر محروس

خلال الساعات الماضية كانت أزمة الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس هي حديث الوسط الفني بعد أن أعلن بهاء سلطان حصوله على حكم قضائي بفسخ تعاقده من مالك شركة فري ميوزيك وخروج نصر محروس في تصريحات صحفية ينفي فسخ عقده مع بهاء سلطان وأن حكم المحكمة جاء لصالحه.«الدستور» تكشف تفاصيل الأزمة المثارة بين نصر محروس وبهاء سلطان في هذه النقاط:• كشف محامي بهاء سلطان أن قرار المحكمة نهائي بشأن فسخ تعاقد بهاء سلطان مع نصر محروس.• عدم إلزام بهاء سلطان بدفع قيمة الشرط الجزائي وهي مليون ونصف دولار لنصر محروس والاكتفاء بإعادة تسجيل 4 أغنيات مرة أخرى من أحد ألبوماته السابقة 2014؛ بسبب تلف المحتوى الفني بها أثناء تسجيلها وقتها.• كان نصر محروس في الدعوى المقدمة ضد بهاء سلطان يطلب خلالها تقديم ألبومين غنائيين خاصة أن العقد الذي تم توقيعه بينهما كان ينص على تقديم 3 ألبومات من فترة 2009 - 2014، وتبين أن بهاء قدم ألبوما واحدا وتأخير تسجيل الألبوم الثاني والثالث كان من ناحية الشركة المنتجة وليس بهاء، لذلك كان جاء الحكم القضائي لصالح بهاء بعدم إلزامه بتسجيل الألبوم الثاني والثالث والاكتفاء بإعادة تقديم أربع أغنيات كما ذكرنا مسبقًا.• من حق بهاء سلطان بعد الانتهاء من تسجيل 4 أغنيات أن يتعاقد مع شركة إنتاج أخرى دون دفع شرط جزائي.• على حسب تصريحات محامي بهاء سلطان فإن بهاء سيقدم تلك الأغنيات خلال فترة اتفق عليها مع نصر في غضون شهر من، الآن، وفي حال أي تعطيل في تنفيذ تلك الأغنيات سيتم الستعانة بالنقابات المعنيّة ونقابة الموسيقيين للإشراف على إعادة توزيع تلك الأغنيات الأربع ضمن ألبوم «سيجارة».