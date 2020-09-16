تعطل حركة المرور على الأوتوستراد بسبب كسر ماسورة صرف

تسبب كسر بماسورة صرف صحي عمومية على طريق الأوتوستراد، في تكدس السيارات وتعطل المرور بالاتجاهين لمدينة نصر والمعادي.ودفعت محافظة القاهرة بالتنسيق مع رجال الحماية المدنية، بسيارات لشفط المياه، فيما انتشرت الخدمات المرورية لسحب الكثافات، والعمل على تسيير حركة السيارات لحين معالجة الأمر.وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغا من الخدمات المعنية بحدوث شلل تام أعلى طريق الأوتوستراد؛ بسبب كسر بماسورة مياه صرف صحي عمومية.