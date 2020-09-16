في حب الرئيس.. «السيسي مسيرة عطاء» يتصدر «تويتر»

تصدر هاشتاج "السيسي مسيرة عطاء"، مواقع التواصل الاجتماعى، حيث عبر المصريون عن ثقتهم فى الرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادات الدولة.وأعلن رواد على موقعي "تويتر" و"فيس بوك"، رفضهم دعوات جماعة الإخوان الإرهابية الخبيثة ومحاولاتهم الفاشلة لإعادة الفوضى.ووصل عدد التغريدات خلال الهاشتاج فى أقل من ساعة على تدشينه ما يقرب من 10 آلاف تغريدة مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وداعية إلى رفض جميع الدعوات التى يطلقها أنصار الجماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية.وافتتح الرئيس، اليوم، الجامعة المصرية اليابانية حيث تعتمد فلسفتها على استخدام نظم التعليم الأكاديمية اليابانية التي تعتمد على الطرق المعملية في التعلم، وإنجاز المشروعات البحثية، وإنشاء مراكز متميزة للأبحاث الأساسية والتطبيقية التي تخدم المجتمع المحلي والإقليمي، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية الرئيسية، كما تخدم الصناعة عبر إجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية المتقدمة، حيث إن للجامعة ائتلاف شراكة مع 15 من كبريات الجامعات اليابانية.وتضم 3 كليات، هي: "كلية الهندسة" وتشمل أقسام هندسة الكترونيات واتصالات، وهندسة وعلوم الحاسب، وهندسة القوى الكهربائية، والهندسة الصناعية والتصنيع، وهندسة الميكاترونيات والروبوتات، وهندسة علوم المواد، والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، وهندسة مصادر الطاقة، والهندسة البيئية. أما "كلية العلوم الأساسية والتطبيقية" فتشمل تخصصات الرياضيات الحسابية والتطبيقية، وتخصص البيوتكنولوجي، وتخصص علوم النانو، وتخصص مواد الطاقة. وأخيرا كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، وتشمل تخصصات الموارد البشرية والمحاسبة ودراسات التراث.