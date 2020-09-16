محافظ القليوبية يدعم مراكز الشباب بـ700 ألف جنيه

وافق اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على صرف المرحلة الأولي من الدعم، والتي تقدر بنحو ٧٠٠ ألف جنيه بناء على عرض الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية للإعانات السنوية لمراكز الشباب والمناطق بحيث يتم توزيعها على مراكز شباب المدن، مراكز شباب القرى، واللجنة التنسيقية للكشافة والمرشدات وفروعها وبعض الأندية الرياضية وبعض اللجان الرياضية وبعض المناطق والهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة للمساعدة.وتهدف خطة الدعم إلى تطوير العمل بمراكز الشباب وفقا لرؤية التطوير التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، على مستوى تطوير الأنشطة أو التطوير الإنشائي لخلق جيل جديد من الشباب المبدع في شتى المجالات الرياضية والفنية والثقافية.