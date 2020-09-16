دفن جثمان محمد زعزع في مقابر العائلة بالسادس من أكتوبر

غيّب الموت، مساء الأربعاء، المنتج الفني محمد زعزع بعد صراع طويل مع المرض.وقال ابن شقيقه محمد سالم زعزع إنهم يعملون، الآن، على أخذ تصريح بالدفن، على أن يتم دفن المنتج الكبير في مقابر العائلة بأكتوبر، بعدها سيتم تحديد موعد إقامة العزاء.وشارك زعزع في عدد من الأعمال الفنية المميزة التي لاقت نجاحات كبيرة في فترة السبعينات والثمانينات ومن ضمنها فيلم "في بيتنا رجل" لفاروق الفيشاوي ومسلسل "هزمتني امرأة" لمحمود ياسين وغيرها من الأعمال التي أثرت الحياة الفنية.