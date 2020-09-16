وفاة محمد زعزع منتج «فرقة ناجي عطا الله»

أعلن السيناريست أيمن سلامة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وفاة المنتج الفني محمد زعزع.وشارك زعزع في إنتاج العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، منها: "فرقة ناجى عطاالله" و"السلطان والشاه" و"هزمتنى امرأة" و"الوهم" و"دمى ودموعى وابستامتى" و"في بيتنا رجل".