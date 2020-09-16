وفاة محمد زعزع منتج «فرقة ناجي عطا الله»
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:57 م
أحمد عارفطباعة
أعلن السيناريست أيمن سلامة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وفاة المنتج الفني محمد زعزع.
وشارك زعزع في إنتاج العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، منها: "فرقة ناجى عطاالله" و"السلطان والشاه" و"هزمتنى امرأة" و"الوهم" و"دمى ودموعى وابستامتى" و"في بيتنا رجل".
وشارك زعزع في إنتاج العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، منها: "فرقة ناجى عطاالله" و"السلطان والشاه" و"هزمتنى امرأة" و"الوهم" و"دمى ودموعى وابستامتى" و"في بيتنا رجل".