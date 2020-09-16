مرشحان لـ«الشعب الجمهوري» بـ«القائمة الوطنية» على المقاعد الفردية ببني سويف

حصلت "الدستور" على أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2020 لحزب الشعب الجمهوري على المقاعد الفردية في محافظة بني سويف، ضمن مرشحي التحالف الوطني للأحزاب.ودفع حزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، في الدائرة الأولى ومقرها "مركز بني سويف" بالمرشح محمد سيد أحمد جنيدي.وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز ببا والتي تضم مراكز "ببا وسمسطا والفشن" دفع الحزب بالمرشح أحمد علي عباس أبزيد.