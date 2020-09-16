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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

البحيري: داعش والإخوان ذات جذور فكرية واحدة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:04 م
أحمد كامل البحيري
أحمد كامل البحيري
هاجر رضا
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قال أحمد كامل البحيري، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تنظيم داعش الإرهابي، وجماعة الإخوان الإرهابية، بينهم العديد من الأمور المشتركة، من بينها الهدف الأساسي التخريب، مشيرًا إلى أن التنظيمين ذات جذور فكرية واحدة، ويحملون ذات الأدبيات الخاصة لسيد قطب وما تلاها.

وتابع "البحيري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "تنظيم داعش الإرهابي نجح في تكوين تنظيمات عنقودية صغيرة منتشرة في عدة دول حول العالم، مستفيدًا من حالة التشرذم والتفكك التي أصابت جماعة الإخوان الإرهابية، وشكلت القاعدة الخصبة لإعداد وتصدير العناصر الإرهابية المنضمة إلى تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد أن تنظيم داعش الإرهابي استغل الأفكار التي أسس لها منظرو جماعة الإخوان الإرهابية، كالخلافة والدولة الإسلامية والحاكمية وجاهلية المجتمعات، من أجل إقناع الأفراد بالانضمام إليه، بهدف تحقيق ما فشلت فيه الجماعات التي أطلقت على أنفسها جماعات "الإسلام السياسي".

وأشار إلى أن هذه الأفكار تستثير حماسة البعض وتؤثر على الشباب الصغير الذي تجذبه حماسية شعارات براقة ظاهرها نصرة الإسلام والمسلمين، ولكن في باطنها التدمير والخراب لكل ما هو إنساني، والأديان كافة منها براء، لذا داعش وتنظيم الجماعة الإرهابية هم عصابة إجرامية، وكل هذا يؤدي إلى خراب في بنية الدولة.

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