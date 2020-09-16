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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيتنام تجلي نصف مليون شخص مع اقتراب الإعصار «نول»

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:58 م
الإعصار نول
الإعصار نول
وكالات
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أصدرت السلطات الفيتنامية، اليوم الأربعاء، أوامر بإجلاء أكثر من نصف مليون شخص من المقاطعات الواقعة على طول الساحل مع اقتراب الإعصار الاستوائي نول.

ويتقدم نول ببطء عبر بحر الصين الجنوبي - على بعد حوالي 600 كيلومتر إلى الشرق من خط الساحل الفيتنامي المركزي.

ومن المتوقع أن تشتد العاصفة في الوقت الذي تضرب فيه البلاد، لتصل في النهاية إلى اليابسة يوم الجمعة، لتصل سرعة الرياح إلى 130 كيلومترًا في الساعة.

وبمجرد أن يصل إلى اليابسة، من المتوقع أن يؤدي نظام الطقس إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في المقاطعات الوسطى، والتي هي تتضمن مواقع سياحية شهيرة مثل هوي أن وهاوي ودا نانج.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن وزارة الدفاع الفيتنامية مستعدة لتعبئة أكثر من 300 ألف جندي وشرطي ومتطوع مدني لإجلاء أكثر من 500 ألف شخص يعيشون في مناطق معرضة للخطر.

وكانت مدينة دا نانج الساحلية قد بدأت للتو في الانفتاح مرة أخرى بعد أن تحملت وطأة الموجة الثانية من كوفيد19- التي ضربت البلاد وواجهت أكثر من شهر من حظر السفر.

وتجتاح الأعاصير الإستوائية وسط فيتنام بانتظام خلال موسم العواصف، الذي يستمر من يونيو حتى نوفمبر من كل عام.

وشهد عام 2019 مقتل 133 شخصا في فيتنام بسبب الكوارث الطبيعية بما في ذلك العواصف والفيضانات والانهيارات الأرضية.

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