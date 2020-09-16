الوفد: التحول الرقمى يقضى على الفساد والبيروقراطية

قال مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن منظومة التحول الرقمي التي تسعى مصر إلى تطبيقها خلال المرحلة الحالية ستدخل مصر مرحلة جديدة من مراحل التقدم التكنولوجي للحاق بركب التقدم والتطوير المتحقق عالميا.وأضاف شحاتة، في بيان، اليوم، أن أهم مميزات منظومة الميكنة والتحول الرقمي تتمثل في القضاء على الفساد والبيروقراطية في جميع مجالات الحياة وعلى رأسها مجال التعليم في مصر.وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن نظام التعليم الرقمي والامتحانات الإلكترونية قضت على مشكلة كبيرة جدا أرقت الدولة المصرية لعشرات السنوات وهي الغش وتسريب الامتحانات التقليدية، ولكن هذه المشكلة لن تكون موجودة في نظام التعليم الرقمي الجديد، والذي يعتمد على التصحيح الإلكتروني الفوري ووضع منظومة امتحانات مختلفة الأسئلة وموحدة الصعوبة.وأكد مصطفى شحاتة، أن التحول الرقمي هو المستقبل لجميع الوظائف حول العالم وليس في مصر فقط، فالعمل عن بعد يتم تطبيقه من سنوات طويلة في عدد كبير من دول العالم، وهو ما يتيح إيجاد فرص عمل على مستوى دولي وليس محليا فقط.وشدد عضو الهيئة العليا للوفد، على أن التحول الرقمي في مصر سيساعد على خلق نهضة حقيقية وتنمية شاملة في جميع قطاعات الدولة وينقل مصر نقلة تكنولوجية معلوماتية كبيرة تغير من واقعها الحالي بشكل كبير.