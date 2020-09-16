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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تعلن قبول المزيد من طالبي اللجوء

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:08 م
ميركل
ميركل
محمد عمر
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قررت الحكومة الألمانية قبول المزيد من طالبي اللجوء وأولئك الذين يحق لهم الحماية من الجزر اليونانية.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، قبول 1553 شخصًا من 408 عائلات تم الاعتراف بها بالفعل من قبل اليونان كمستحقين للحماية، وفق بيان للخارجية الألمانية.

وأوضح زايبرت أن ألمانيا ستستقبل أيضًا ما يصل إلى 150 طالبا لجوء قاصر غير مصحوبين من قِبل ذويهم، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار الأسبوع الماضي، وهو جزء من مبادرة مشتركة مع فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأضاف: "تم بالفعل قبول 53 من طالبي اللجوء القصر غير المصحوبين، كما تم قبول إجمالي 2750 شخصًا، ويجري بالفعل قبول 243 طفلًا بحاجة إلى العلاج وأسرهم الأساسية يشمل ذلك 1000 شخص على الأقل، وأكثر من 500 منهم موجودون بالفعل في ألمانيا".

وأوضح البيان أن إجمالي عدد الأشخاص الذين استقبلتهم ألمانيا من الجزر اليونانية بلغ حوالي 2750 شخصًا.

وشددت الحكومة الألمانية على التزامها بحل أوروبي أوسع نطاقًا مع الدول الأعضاء الأخرى التي ترغب في قبول لاجئين.

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