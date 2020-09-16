ألمانيا تعلن قبول المزيد من طالبي اللجوء

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، قبول 1553 شخصًا من 408 عائلات تم الاعتراف بها بالفعل من قبل اليونان كمستحقين للحماية، وفق بيان للخارجية الألمانية.





وأوضح زايبرت أن ألمانيا ستستقبل أيضًا ما يصل إلى 150 طالبا لجوء قاصر غير مصحوبين من قِبل ذويهم، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار الأسبوع الماضي، وهو جزء من مبادرة مشتركة مع فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.





وأضاف: "تم بالفعل قبول 53 من طالبي اللجوء القصر غير المصحوبين، كما تم قبول إجمالي 2750 شخصًا، ويجري بالفعل قبول 243 طفلًا بحاجة إلى العلاج وأسرهم الأساسية يشمل ذلك 1000 شخص على الأقل، وأكثر من 500 منهم موجودون بالفعل في ألمانيا".





وأوضح البيان أن إجمالي عدد الأشخاص الذين استقبلتهم ألمانيا من الجزر اليونانية بلغ حوالي 2750 شخصًا.





قررت الحكومة الألمانية قبول المزيد من طالبي اللجوء وأولئك الذين يحق لهم الحماية من الجزر اليونانية.وشددت الحكومة الألمانية على التزامها بحل أوروبي أوسع نطاقًا مع الدول الأعضاء الأخرى التي ترغب في قبول لاجئين.