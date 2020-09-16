أمريكا تعتزم توزيع لقاح كورونا فور تصريح الجهات التنظيمية باستخدامه

قالت الحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها ستبدأ في توزيع أي لقاح لمرض كوفيد-19 في غضون يوم واحد من موافقة الجهات التنظيمية عليه في إطار تخطيطها لإمكانية طرح عدد محدود من الجرعات بحلول نهاية العام.وأجرى مسئولون من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ومن وزارة الدفاع اتصالا اليوم مع الصحفيين، ونشروا وثائق عن خطط توزيع ترسلها الوزارتان للولايات ولمسئولي الصحة العامة المحليين.وستخصص الحكومة الاتحادية جرعات اللقاح لكل ولاية على أساس توصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فئات السكان الأولى بالحصول عليها، وستشمل هذه الفئات العاملين بقطاع الصحة.