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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي: نشر الأخبار الكاذبة والتشكيك في الدولة المصرية «خيانة»

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:38 م
السيسي
السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن محاولات نشر الأخبار الكاذبة والتشكيك في الدولة المصرية ترقى لمستوى الخيانة والتآمر.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية الأربعاء: "منذ 100 سنة وأكثر كانت الدولة المصرية ظروفها الاقتصادية أفضل، وحينها لم تنس أبدًا أن تساعد وتتعاون من أجل الخير والبناء إلا أن الذي يؤلمني هو أننا نرى البعض منهم عندما تغيرت الصورة، فبدلًا من أن يمد يد العون لمصر، بدأ يبحث عن هدمها بقنواته وأمواله، متسائلًا: "هل هذا هو رد الجميل؟".

ودعا الرئيس السيسي، المصريين إلى الحفاظ على بلدهم وعدم الانسياق وراء الكذب والشائعات في بلد به 100 مليون نسمة بهدف رميه في أتون القتال والحرب والخراب، مؤكدًا أن مصر كانت دائما وستظل أياديها طيبة ونواياها جيدة تجاه الآخرين.

وأضاف "أننا نعمل على إصلاح ما تم إهماله منذ سنوات"، لافتًا إلى أن الحكومة تحترق من أجل مصر كي لا تحترق مصر ويضيع الـ 100 مليون نسمة.

وتابع الرئيس السيسي:"رهاني كان دائمًا على المصريين ووعيهم، واستعدادهم لتحمل تكاليف الإصلاح، والذي بدأ يؤتي ثماره بالعمل والتضحية حتى نعبر أزمتنا التي وقف بجانبنا فيها أشقاء لنا ولهم منا كل الاحترام أما الآخرين فادعوهم لأن يكفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا ويوجّهوا أموالهم للبناء والإصلاح".

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