سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الأربعاء، سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء على عمارة سكنية في مجمع القادسية.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنه لم تسجل أضرار أو خسائر جراء سقوط الصاروخ، مشيرة إلى أن الصاروخ تم إطلاقه من منطقة حي العامل بالقرب من جامع الهادي.وكانت صفارات الإنذار انطلقت من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، بالتزامن مع سقوط الصاروخ في المنطقة الخضراء.