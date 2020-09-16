ننشر أسماء مرشحي «مستقبل وطن» على المقاعد الفردية بشمال سيناء

حصلت "الدستور" على أسماء راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 على المقاعد الفردية لحزب مستقبل وطن بشمال سيناء.حيث يترشح على الدائرة الأولى للمقعد الفردى المهندس عبد العزيز مطر.فيما يترشح على الدائرة الثانية للمقعد الفردى النائب البرلماني الحالي سلامة الرقيعي.