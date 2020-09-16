بعد تجديده.. افتتاح مسجد «الخليفة» بالفيوم

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مسجد الخليفة بشارع الورشة بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، والأهالي.وأدى محافظ الفيوم صلاة العصر بالمسجد، موضحًا أن افتتاح المسجد اليوم بعد إحلاله وتجديده على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت مليون جنية، لافتًا أنه سيتم إفتتاح 7 مساجد خلال الأسبوع القادم، مشيرًا أنه تم افتتاح وإحلال وتجديد 219 مسجدًا بالمحافظة منذ عام 2014 حتى عام 2020، بتكلفة تجاوزت 236 مليون جنية.وقال "الأنصاري" أن افتتاح عدد من المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، لافتًا إلى أنه سوف يتم تقنين أوضاع عدد من الكنائس بالمحافظة، مؤكدًا أن الدولة عازمة على الإستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات.ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإفتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مشيرًا أن أعمال الإحلال والتجديد بمسجد الخليفة والمبنى على مساحة 383 مترا، شملت تطوير المسجد وفرشه وإحلال وتجديد دورات المياه، موضحًا أن العمل استمر لمدة 15 شهرًا.