على مدار 6 سنوات.. تطوير منظومة التعليم في عهد السيسي لمواكبة المستقبل





واستعرض فيديوجراف عن إنجازات السيسي، مدى تطور منظومة التعليم خلال فترة حكم الرئيس السيسي، حيث إنه خلال 6 سنوات تم بناء 50 ألف فصل دراسي، وكل يوم يتم تجهيز وتطوير أكثر من 12 فصلا جديدا، وخلال الـ 6 سنوات تم تجهيز 27 ألف فصل، وأيضاً يتم إنهاء دورة تدريبية لـ 776 معلما، وخلال الـ 6 سنوات تم تدريب مليون و700 ألف معلم، كما أنه يتم يوميا تطوير وتجهيز 3 مدارس فنية وتطوير 600 مدرسة تعليم فني.





عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير ركائز التعليم الأساسي والجامعي، على مدار الـ 6 سنوات الماضية، فقد ركز الرئيس اهتمامه على جميع مراحل التعليم من الحضانة إلى الجامعة وتطورت المنظومة التعليمية بشكل غير مسبوق وما زالت قيد التطوير والتحديث، لتكون بمثابة نور ساطع نحو التنمية والتقدم.