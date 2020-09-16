محافظ الغربية يهنئ الدكتور عماد عتمان لقيامه بأعمال رئاسة جامعة طنطا

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، اليوم، الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لصدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكليفه قائمًا بأعمال رئيس جامعة طنطا اعتبارًا من اليوم الأربعاء، متمنيًا له أطيب الامنيات والتوفيق على مهامه الجديدة.وأشار رحمي إلى أن المحافظة مستعدة لأي تعاون مع جامعة طنطا بما يسهم في تقدم المحافظة، مثمنًا دور جامعة طنطا في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجهودها المستمرة في محافظة الغربية.ومن جانبه؛ أعرب عتمان عن سعادته بالتهنئة، مشيرًا إلى استعداد الجامعة للمشاركة في أعياد محافظة الغربية، وكافة القطاعات والخدمات اللازمة.جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، لمحافظ الغربية ونائبه بإدارة الجامعة، وبحضور كل من: الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث.