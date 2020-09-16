العراق يسلم الكويت رفات 21 كويتيًا

شاركت سفارة جمهورية العراق في الكويت، بمراسم تسليم رفات 21 كويتيًا عثرت عليها السلطات العراقية المختصة بمحافظة المثني.وقد حضر عن الجانب العراقي اللواء حازم الفريجي، ممثل وزارة الدفاع العراقية، وعن الجانب الكويتي حضر السيد ربيع العدساني، ممثل وزارة الخارجية الكويتية، وجرت المراسم بحضور مكتب الصليب الأحمر في دولة الكويت.جدير بالذكر أن العراق يولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا بهدف إنهائه، وطي هذه الصفحة الإنسانية المؤلمة.