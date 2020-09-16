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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس محكمة البحر الأحمر يكرم عامل نظافة لتفانيه في العمل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:10 م
المستشار أسامة عنبر،
المستشار أسامة عنبر،
كتب- علي عواد
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كرّم المستشار أسامة عنبر، رئيس محكمة البحر الأحمر، اليوم، عطية محمد عامل نظافة بالمحكمة، وذلك لتفانيه وإخلاصه في العمل.

وقال المستشار رئيس المحكمة أنه لاحظ من خلال كاميرات المراقبة قيام العامل بأعمال النظافة في بهو المحكمة وجميع الطرقات بكل حماس وإخلاص من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري داخل المحكمة، بالرغم من كبر سنه.

و قدم رئيس المحكمة مكافأة مالية للعامل معربا له عن شكره وتقديره، مشيرا إلى أنه مثالا يحتذى به بين العمال.

وفى سياق متصل تابع رئيس المحكمة أعمال النظافة بالمحكمة وداخل قاعات الجلسات، وشدد على تكثيف أعمال النظافة وإجراءات التعقيم داخل القاعات والمكاتب حفاظا على الصحة العامة، كما وجه باستمرار أعمال التعقيم بشكل يومي واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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