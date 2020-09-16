غدًا.. فاطمة محمد على تشدو بأشهر الأغانى على مسرح ساحة الهناجر

فى اليوم الثالث لفعاليات برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، تشارك الفنانة "فاطمة محمد علي"، فى السابعة والنصف من مساء غد الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.وتشدو الفنانة فاطمة محمد على، بمصاحبة فرقتها الموسيقية، بباقة متنوعة من الأغانى الوطنية والعاطفية، والتى تعد من أجمل أغانى زمن الفن الجميل، التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى.وتستمر فعاليات البرنامج حتى ٣٠ سبتمبر الجارى، وتبدأ يوميا فى السابعة والنصف مساء، مع اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، وأسعار التذاكر ٢٠ و٣٠ جنيها.