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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوفد» يقرر خوض انتخابات «النواب» ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:57 م
ابوشقة
ابوشقة
إسلام نصير
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أعلن حزب الوفد في بيان رسمي صادر عنه، اليوم، استمراره في القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب.

وأوضح نص البيان، أن الهيئة العليا لحزب الوفد عقدت اجتماعًا مساء يوم الاثنين 14 سبتمبر، امتد ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، برئاسة النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، لتدارس قرار خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وعقب مناقشات تمت بأسلوب ديمقراطي انتهى الرأي اليوم، بعد استكمال أخذ آراء الحاضرين الذين طلبوا التأجيل لموعد آخره غدًا الخميس، لإبداء رأيهم إلى القرار التالي: "الموافقة على خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعدم الانسحاب".

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