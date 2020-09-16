تأجيل استئناف محمد رمضان على حكم حبسه سنة في سب طيار

حجزت محكمة جنح مستأنف الدقي، الأربعاء، استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة في اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر لجلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم.وأصدرت محكمة جنح الدقي، الخميس الماضي، حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".وتقدم بالاستئناف محامي محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الاستئناف.