بعد توزيعه لأغاني مي عمر.. نادر حمدي يحتفل بعيد ميلاده (صور)

احتفل الشاعر تامر حسين، بعيد ميلاد المطرب والملحن نادر حمدى، بحضور عدد من أصدقائهما المقربين.و يشارك الموزع الموسيقي نادر حمدي في توزيع 9 أغاني بمسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، على أن تكون بعض هذه الأغانى خلال الأحداث من كلمات وألحان هيثم نبيل.وتقدم مي عمر خلال المسلسل أكثر من أغنية بصوتها، وهذا كان السبب وراء التدريبات التى قامت بها على الغناء خلال فترة التحضيرات الخاصة بالعمل.يذكر أن آخر أعمال تامر حسين مع الهضبة عمرو دياب مؤخرا أغنية "أماكن السهر"، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.