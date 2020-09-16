مدحت صالح يحصد جائزة الإبداع بمهرجان همسة للآداب والفنون

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، عن تكريم الفنان مدحت صالح بجائزة الإبداع عن مجمل أعماله، ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.وقال فتحى الحصري، رئيس الحفل في بيان إعلامي، إن هذا التكريم تقديرا لكل ما قدمه الفنان مدحت صالح خلال مشواره الفني الحافل، ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، المخرج سامح عبد العزيز، طارق الابيارى.الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير محمد صبحي، وسيقام المهرجان يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر.