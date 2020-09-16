أيرلندا الشمالية: مشروع قانون السوق الداخلية ببريطانيا ينتهك القانون الدولي

أكد وزير أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، براندون لويس، مجددًا أن مشروع قانون السوق الداخلية للمملكة المتحدة ينتهك بالفعل القانون الدولي.و قال لويس - في تصريح أمام لجنة شؤون أيرلندا الشمالية التابعة لمجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة اليوم الأربعاء - إن ما حدث من خلال عمل لجنة المفاوضات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي أصبح واضحًا أن هناك احتمالية أن الاتحاد الأوروبي ربما لا يتطلع إلى إنهاء تلك المفاوضات بطريقة تسمح لنا بضمان الوصول لحل غير مقيد لأيرلندا الشمالية "، معربًا عن أمله في ألا تكون هناك حاجة للتطرق إلى أجزاء من التشريع فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية.