قطع المياه 15 ساعة عن مناطق بالجيزة مساء الجمعة المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، وذلك اعتبارًا من الساعة 6 مساء يوم الجمعة 18 سبتمبر وحتى الساعة 9 من صباح يوم السبت الموافق 19 سبتمبر.وقالت الشركة في بيان لها إن المناطق التي ستتأثر هي (هضبة الأهرام – إسكان الشباب – إسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الاخضر – فيصل، الهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتى المنصورية )، وذلك نظرًا لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنها دبرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.