رئيس لجنة التصالح بالإسماعيلية يناشد المحافظ بتخفيض سعر المتر

صرح المهندس الاستشارى وليد أحمد فؤاد رئيس لجنة التصالح فى مخالفات البناء بالإسماعيلية، أن قانون التصالح يصب فى مصلحة المواطن لتقنين أوضاعه وفي نفس الوقت يأتي في مصلحة الدولة.وأشار "فؤاد" - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أنه لا يتحدث عن النواحي المادية، موضحا أن مصلحة المواطن في تقنين وضعه بشكل قانوني واستكمال مرافق العقار الخاص به وبالتالي الاستفادة منه بالشكل الأمثل وفقا للقانون.وأردف أن مصلحة الدولة في هذا الصدد تكمن في إيقاف نزيف البناء العشوائي غير المخطط والتعديل على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، موضحا أن قانون التصالح يهدف لمعالجة الأخطاء السابقة وعدم تكرار نفس الأخطاء في المستقبل.وأكد أنه ناشد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمد مهلة تلقى طلبات التصالح وفقا للقانون، مشددا على أن مناشدته الهدف منها مد فترة جديدة تيسيرا على المواطنين، وذلك نظرا لعدم وضوح الصورة للكثير من المواطنين.وأعرب عن شكره لمحافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة على تخفيض سعر المتر بنسبة 25%، مناشدا المحافظ بمزيد من التخفيض لسعر المتر بمدينة الإسماعيلية مراعاة لأحوال المواطنين البسطاء بالمدينة الساحلية.