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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

915 عضوا بالنيابة الإدارية ينضمون لدورات تدريبية بالأكاديمية الوطنية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:09 م
أعضاء النيابة الإدارية
أعضاء النيابة الإدارية
إيمان ماهر
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انضم 915 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية للبرنامج التدريبي بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بعد نحو شهر من توقيع بروتوكول بين هيئة النيابة الإدارية والأكاديمية.

قال المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذه "الدورة إفادة كبيرة في مجال العمل لأن الأمر لا يقتصر على الثقافة القانونية لعضو النيابة بل يتعين أن يكون ملمًا باستراتيجية الدولة وبالمعلومات والأوضاع الموجودة عالميًا وداخليًا في الدولة، وهيئة النيابة الإدارية هي أول هيئة قضائية تبرم بروتوكول للتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وهذا شرف أعتز به".

وأردف أنه أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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