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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة 9 متهمين بـ«داعش التجمع».. 11 أكتوبر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:07 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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أجلت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، ثانى جلسات محاكمة 9 متهمين - بينهم 6 محبوسين- في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش التجمع»، إلى جلسة 11 أكتوبر؛ لسماع الشهود.

وجاء فى أمر الإحالة: تتهم النيابة كل من حسن آمين المندوه، محمد محمدين، هناء حسن أمين المندوه، أحمد السيد محمد بدوى، خالد محمد عبد المعبود، رجب محمد أحمد جاب الله، هانى صادق يوسف، حسام الدين أحمد عوض، نجلاء مختار، بأنهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من أبريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية تولى الأول قيادة جماعة إرهابية.

أسهم ذلك في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أسس جماعة تتبع تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تخدمها هذه الجماعة.

كما جاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، المتهم الأول والثانى والتاسعة أمدوا الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها فى القيام بجرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

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